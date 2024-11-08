В Новосибирской области синоптики составили прогноз на выходные 9−10 ноября

Небольшой снег пройдет местами в Новосибирской области на грядущих выходных. Так, 9 ноября, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит −3, −8 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −6, −11, местами похолодает до −18.