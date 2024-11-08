В Новосибирской области синоптики составили прогноз на выходные 9−10 ноября

Небольшой снег пройдет местами в Новосибирской области на грядущих выходных. Так, 9 ноября, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит −3, −8 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −6, −11, местами похолодает до −18.
— Переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, — предупреждают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
Уже 10 ноября немного потеплеет. Днем ожидается −3, +2, ночью — 4−9 градусов ниже нуля. Ночью и днем в регионе пойдет снег, местами метели и гололедные явления.
В понедельник, 11 ноября, в Новосибирской области также ожидается снег. Днем местами температура опустится до −11, ночью похолодает до −3, −8, местами до −13.