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В Новосибирской области синоптики составили прогноз на выходные 9−10 ноября

Местами похолодает до −18.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Небольшой снег пройдет местами в Новосибирской области на грядущих выходных. Так, 9 ноября, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит −3, −8 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −6, −11, местами похолодает до −18.

— Переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, — предупреждают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Уже 10 ноября немного потеплеет. Днем ожидается −3, +2, ночью — 4−9 градусов ниже нуля. Ночью и днем в регионе пойдет снег, местами метели и гололедные явления.

В понедельник, 11 ноября, в Новосибирской области также ожидается снег. Днем местами температура опустится до −11, ночью похолодает до −3, −8, местами до −13.