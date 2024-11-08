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О надвигающейся метели и гололеде предупредили свердловчан в МЧС

В Свердловской области выпустили штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 64% 760 мм рт. ст. +18°
Источник: Агентство «Москва»

В региональном МЧС выпустили штормовое предупреждение на 9 ноября.

«Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, гололедно-изморозевые явления, метель», — говорится в оперативном сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют избегать высоких конструкций, щитов и деревьев, находясь на улице, а также не прятаться от ветра у стен зданий и не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 9 ноября в некоторых районах Среднего Урала потеплеет до +5 градусов. Затем в регионе резко похолодает.