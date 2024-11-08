О надвигающейся метели и гололеде предупредили свердловчан в МЧС

В региональном МЧС выпустили штормовое предупреждение на 9 ноября.
«Местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 23 метров в секунду, гололедно-изморозевые явления, метель», — говорится в оперативном сообщении ведомства.
Спасатели рекомендуют избегать высоких конструкций, щитов и деревьев, находясь на улице, а также не прятаться от ветра у стен зданий и не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 9 ноября в некоторых районах Среднего Урала потеплеет до +5 градусов. Затем в регионе резко похолодает.