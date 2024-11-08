В Новосибирске сдали долгострой в Ленинском районе

— Правительством региона предприняты все возможные меры, чтобы закрыть дефицит для достройки объекта. На завершение строительства дома направлены средства МИПов — 276,8 млн рублей, а также предоставлены субсидии на лифты, тепло- и водоснабжение и водоотведение. Кроме того, до конца 2024 года планируется предоставить средства на благоустройство придомовой территории. В общей сложности субсидии составили 26,6 млн рублей. Теперь поставлена точка в истории еще одного долгостроя региона, — сообщил Дмитрий Богомолов.