В Новосибирске сдали долгострой в Ленинском районе

Еще один долгострой доделали в Новосибирске. Сдать объект удалось благодаря поддержке областного правительства. Речь идет об объекте, расположенном на улице Немировича-Данченко, 16/2. 8 ноября собственникам вручили ключи от квартир, они ждали их более 10 лет. Завершить строительство удалось, реализуя МИПы, а также благодаря предоставлению субсидий. Участие в торжественной передаче ключей принял министр строительства региона Дмитрий Богомолов.
— Правительством региона предприняты все возможные меры, чтобы закрыть дефицит для достройки объекта. На завершение строительства дома направлены средства МИПов — 276,8 млн рублей, а также предоставлены субсидии на лифты, тепло- и водоснабжение и водоотведение. Кроме того, до конца 2024 года планируется предоставить средства на благоустройство придомовой территории. В общей сложности субсидии составили 26,6 млн рублей. Теперь поставлена точка в истории еще одного долгостроя региона, — сообщил Дмитрий Богомолов.
Строить этот дом на Немировича-Данченко в Ленинском районе города начали более 10 лет назад. Изначально застройщиком выступила компания ООО «Трест 43». В итоге фирма не справилась с обязательствами, ее признали банкротом. Без квартир остались 73 дольщика. Достраивало дом ЖСК «Держава».
В правительстве Новосибирской области уточнили, что с начала 2024 года в регионе с помощью применения различных механизмов удалось восстановить права 1 985 граждан в 15 проблемных домах региона. К концу года по плану в едином реестре проблемных объектов останется только один долгострой, строительство которого завершат в 2025 году.