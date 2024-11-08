«Демьяна и Абдусалим»: стали известны самые редкие имена новорожденных омичей в ноябре

В Реестре ЗАГС назвали самые необычные и популярные имена новорожденных омичей в ноябре. Чаще всего новорожденных по-прежнему называют Софией и Михаилом.
Самыми популярными именами оказались: Михаил (277), Артем (263), Александр (257), Максим (205) и Тимофей (201).
Реже всего мальчиков называли такими именами, как Абдусалим, Асанали, Есин, Алидар и Штефан.
Среди девочек самыми популярными именами стали: София (266), Анна (256), Ева (222), Мария (190) и Варвара (185).
Девочек реже всего называли такими именами, как Демьяна, Илина, Ксенья, Аруна и Герда.