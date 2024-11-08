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«Демьяна и Абдусалим»: стали известны самые редкие имена новорожденных омичей в ноябре

В ноябре чаще всего омичи называли своих детей Софией и Михаилом.

Источник: Комсомольская правда

В Реестре ЗАГС назвали самые необычные и популярные имена новорожденных омичей в ноябре. Чаще всего новорожденных по-прежнему называют Софией и Михаилом.

Самыми популярными именами оказались: Михаил (277), Артем (263), Александр (257), Максим (205) и Тимофей (201).

Реже всего мальчиков называли такими именами, как Абдусалим, Асанали, Есин, Алидар и Штефан.

Среди девочек самыми популярными именами стали: София (266), Анна (256), Ева (222), Мария (190) и Варвара (185).

Девочек реже всего называли такими именами, как Демьяна, Илина, Ксенья, Аруна и Герда.