Во Владивостоке торжественно завершился молодежный МедиаСаммит

Во Владивостоке завершился дальневосточный молодёжный МедиаСаммит (12+), который увенчался яркими событиями. В рамках церемонии были отмечены победители конкурса «Лаборатория госпабликов» (18+) и авторы лучших публикаций «Контент с хэштегом». Вечер украсило выступление популярной приморской группы «Агар-Агар», сообщает ИА PrimaMedia.
Организатором конкурса «Лаборатория госпабликов» выступил Центр управления регионом Приморского края. В нём приняли участие руководители официальных страниц различных муниципальных учреждений — от библиотек до школ и детских садов. Конкуренция была высокой, но жюри выделило 12 победителей. Трое из них разделили третье место, четверо заняли второе место, а первое место разделили сразу пять человек.
В основе конкурса «В фокусе — Приморье» (12+) лежали развитие и самореализация в Приморском крае. Авторов лучших публикаций награждал председатель Союза журналистов России Виктор Суханов. Три проекта стали лучшими, завоевав сердца зрителей и членов жюри.
«Я вижу, что вы совершенно другие, и мне было очень интересно это открытие. Огромное спасибо всем участникам за то, что присоединились к этому событию! Я вижу, что растет достойная смена — много талантливых ребят, у которых горят глаза, что не может не радовать», — с теплотой отметил Виктор Суханов.
Молодёжная столица России тоже внесла свой вклад, отметив команду молодых авторов за создание мемов, посвящённых МедиаСаммиту. Их креативные работы привлекли внимание и вызвали улыбки у всех участников мероприятия.
Завершение МедиаСаммита ознаменовалось ярким выступлением приморской группы «Агар-Агар», которая буквально взорвала вечер своей энергичной музыкой. Группа исполнила сразу четыре своих хита, заставив зал подняться на ноги. Люди активно подпевали любимым мелодиям, их руки плавно поднимались вверх, создавая атмосферу единения и радости. Музыка звучала мощно, наполняя пространство эмоциями и энергией.
Напомним, дальневосточный молодежный МедиаСаммит проходил в Приморье с 7 по 8 ноября. В эти дни состоялись образовательные лекции, которые были посвящены созданию контента для соцсетей, новым законам, работе с фото и видео
Организатором мероприятия выступило Приморское отделение Союза журналистов России при участии Правительства Приморского края, администрации Владивостока, Штаба Молодежной столицы Владивостока. Партнером форума выступил Владивостокский городской Дворец детского творчества.