Во Владивостоке торжественно завершился молодежный МедиаСаммит

«Я вижу, что вы совершенно другие, и мне было очень интересно это открытие. Огромное спасибо всем участникам за то, что присоединились к этому событию! Я вижу, что растет достойная смена — много талантливых ребят, у которых горят глаза, что не может не радовать», — с теплотой отметил Виктор Суханов.