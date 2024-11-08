Повышение зарплаты делает счастливыми 55% опрошенных жителей Иркутской области

Эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос и выяснили, что лишь 14% жителей Иркутской области ежедневно чувствую себя счастливыми, а это, кстати, самый низкий показатель по стране (в среднем по России 27%).
— Два-три раза в неделю испытывают счастье 12% опрошенных, максимум один раз в неделю — 16%. 43% респондентов сказали, что радуются лишь время от времени. Остальные 14% признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми, — рассказывают эксперты hh.ru.
55% опрошенных жителей Приангарья сказали, что счастливыми их делает повышение зарплаты. 53% радуются тому, что здоровы, а 49% — путешествиям и отдыху. Для 45% обязательно общение с родными, а для 41% — прогулки на свежем воздухе. Также 35% жителей региона радуют бьюти процедуры (это самый высокий показатель по стране).
Кстати, самые счастливые люди живут в Ленинградской области (41%), в Алтайском крае (38%) и в Воронежской области (37%). Если брать профессиональные категории, то больше всего довольны жизнью представители сферы безопасности (40% опрошенных), сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (33%), а после — юристы (34%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершились поиски 14-летнего школьника.