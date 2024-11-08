Повышение зарплаты делает счастливыми 55% опрошенных жителей Иркутской области

— Два-три раза в неделю испытывают счастье 12% опрошенных, максимум один раз в неделю — 16%. 43% респондентов сказали, что радуются лишь время от времени. Остальные 14% признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми, — рассказывают эксперты hh.ru.