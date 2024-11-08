Открыты новые свойства молекул порфирина в зависимости от внешних условий

«Если молекулы порфирина уложить на воде так, чтобы макроцикл располагался горизонтально, и в воду добавить кислоту, то слой таких молекул поменяет цвет. У них возникнут дополнительные заряды на некоторых участках, что заставит их складываться с другими молекулами в агрегаты какого-либо типа. Но при торцевом сжатии слоя, при увеличении давления молекулы в слое перестраиваются, и их взаимодействие с водой ослабевает, и слой меняет цвет с зеленого на красный», — цитируется инженер лаборатории пленочных наноструктурированных материалов Владислав Миронюк.