Открыты новые свойства молекул порфирина в зависимости от внешних условий

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского (СГУ) открыли новые свойства молекул порфирина в зависимости от внешних условий. Полученные результаты позволят создавать улучшенные наноустройства и способствовать развитию альтернативных источников энергии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В своем исследовании ученые СГУ проанализировали тонкопленочные материалы на основе производных порфирина. Типичными примерами таких производных являются гемоглобин и хлорофилл.
«Знания свойств и поведения порфириновых молекул в конкретных физических и химических условиях необходимы, чтобы управлять молекулами: выстроить их в нужном для устройства порядке, заставить их лежать или повернуться. Все это можно контролировать комбинированием определенных условий. После упорядочения слой молекул порфирина может использоваться как готовая подложка для молекулярной микросхемы, а если быть точным — наносхемы», — приводятся слова руководителя проекта, доцента кафедры материаловедения, технологии и управления качеством СГУ Евгения Глуховского.
Как подчеркнули в Минобрнауки, комбинация порфиринов и квантовых точек может стать основой для солнечных батарей с улучшенными характеристиками и способствовать развитию альтернативных источников энергии. По словам Глуховского, группа ученых проверяла разное сочетание условий и их влияние на свойства слоев молекул. Выяснилось, что повышение температуры ведет к разрыхлению плавающих на поверхности воды слоев порфирина, что напрямую влияет на их стабильность.
«Если молекулы порфирина уложить на воде так, чтобы макроцикл располагался горизонтально, и в воду добавить кислоту, то слой таких молекул поменяет цвет. У них возникнут дополнительные заряды на некоторых участках, что заставит их складываться с другими молекулами в агрегаты какого-либо типа. Но при торцевом сжатии слоя, при увеличении давления молекулы в слое перестраиваются, и их взаимодействие с водой ослабевает, и слой меняет цвет с зеленого на красный», — цитируется инженер лаборатории пленочных наноструктурированных материалов Владислав Миронюк.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и согласуется со стратегическими проектами СГУ в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».