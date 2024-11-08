Три школьных автобуса поступит в Октябрьский район Дона

Транспортные средства предназначены для школы № 1 хутора Керчика-Саврова, школы № 3 хутора Киреевка и школы № 41 станицы Бессергеневской (это дополнительный автобус для подвоза детей со стороны станицы Багаевской).
«Доступность школьных автобусов важна не только для проезда в школу, но и для посещения внеклассных мероприятий», — уточнили местные власти.
По словам специалистов, такое приобретение позволит не только обновить автопарк школьных автобусов, но и организовывать образовательный процесс в соответствии с требованиями безопасности.