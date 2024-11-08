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Три школьных автобуса поступит в Октябрьский район Дона

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. Октябрьский район Ростовской области получает три школьных автобуса, сообщили в администрации муниципалитета.

Транспортные средства предназначены для школы № 1 хутора Керчика-Саврова, школы № 3 хутора Киреевка и школы № 41 станицы Бессергеневской (это дополнительный автобус для подвоза детей со стороны станицы Багаевской).

«Доступность школьных автобусов важна не только для проезда в школу, но и для посещения внеклассных мероприятий», — уточнили местные власти.

По словам специалистов, такое приобретение позволит не только обновить автопарк школьных автобусов, но и организовывать образовательный процесс в соответствии с требованиями безопасности.