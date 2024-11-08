В Ростове врачи выходили новорожденную весом менее 1,5 кг

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. В донской столице сотрудники педиатрического отделения детской городской поликлиники № 4 выходили девочку, родившуюся с весом 1,4 кг. Об этом сообщает региональный минздрав в своем телеграм-канале. "Малышка появилась на свет 31 мая.