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В Ростове врачи выходили новорожденную весом менее 1,5 кг

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. В донской столице сотрудники педиатрического отделения детской городской поликлиники № 4 выходили девочку, родившуюся с весом 1,4 кг. Об этом сообщает региональный минздрав в своем телеграм-канале. "Малышка появилась на свет 31 мая.

Девочка родилась в тяжелых родах, которые длились более 5 часов", — пишет источник.

На сегодняшний день ребенок весит уже 6,6 кг — такого результата получилось достичь благодаря слаженной работе опытных педиатров и врачей-специалистов. Мама также полностью восстановилась. Малышка находится на грудном вскармливании.

За девочкой установили постоянное диспансерное наблюдение. Медики проводят для нее углубленную реабилитацию, родители регулярно получают консультации узких специалистов.

Ребенок развивается вровень со своими сверстниками, ее состояние стабильно хорошее. Девочку допустили к вакцинации по национальному календарю.