«Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть». Лукашенко раскритиковал ситуацию в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на областные «Дожинки» в Полоцк и раскритиковал ситуацию в Витебской области, сообщает БелТА.
В частности, Лукашенко задался вопросом, что власти будут делать с Витебской областью или в Витебской области. Данный вопрос был адресован чиновникам и, в первую очередь, главе Минсельхозпрода Анатолию Линевичу. Также Лукашенко предупредил, что в марте необходимо будет доложить о планах по Витебщине.
— Я вас хочу предупредить: в марте, если этот президент останется, вы мне до сантиметра доложите (вместе с помощниками, ответственными за область, губернатором), что мы будем делать с Витебской областью, — заметил он.
При этом Лукашенко сильно раскритиковал работу Витебской области.
— Работает Витебская область — не для праздника сказано — из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук, — указал он.
Кроме того, белорусский президент заявил, что на Витебщине люди должны жить и работать, найти свое место и свою заработную плату. Еще Лукашенко указал на отсутствие порядка, дисциплины и ответственности в регионе.
— Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть, — подчеркнул глава страны.
И также Лукашенко сказал о необходимости со всем определяться: «какое поле, какая кормовая база для фермы или комплекса». Он заметил, что при этом на МТК или фермах должны быть хорошими условия работы для людей.
Здесь же предостерег чиновников от попыток «что-то замусолить». Также Лукашенко заявил, что на Витебщине низкая культура земледелия, зябь не поднимается, а потери зерновых являются колоссальными.
При этом президент сказал и о путях решения проблем, заявив, что необходимо в регионе интенсивное сельское хозяйство, которое нужно вести интенсивно не за счет площадей. И поручил принять решения до снежного покрова.
— Пока видна земля, пока снегом не накрыло, облетайте сверху, снизу, слева, справа, смотрите и думайте, что будем делать. Но за тот эксперимент в Витебской области, который вы проводите со времен Шерстнева (Николай Шерстнев, экс-председатель Витебского облисполкома. — Прим.), ответите, — заключил президент.