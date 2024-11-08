Врач Кинкулькина: тест Роршаха не рекомендовано использовать по двум причинам

Тест Роршаха — это уникальный метод исследования психики, который нашел свое применение в различных областях. В психиатрических клиниках и судебной практике его использовали для анализа личности преступника, в медицине он некогда применялся для изучения органических повреждений мозга, — таких как деменция, эпилепсия и шизофрения, а при приеме на работу его иногда до сих пор дают кандидатам на вакантное место. Почему сейчас тест не используется активно, как он работает и можно ли с его помощью поставить диагноз — в день рождения автора теста Германа Роршаха «Газета.Ru» узнала у психологов и психиатров.