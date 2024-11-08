До 15 ноября в уфимском Сипайлово из-за ремонта трубопровода перекроют улицу

В уфимском микрорайоне Сипайлово на пять дней перекроют улицу. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «БашРТС».
Организация проводит техническое перевооружение тепломагистрали № 35. С 11 по 15 ноября для проведения работ будет закрыта проезжая часть улицы Максима Рыльского от торгового павильона по Юрия Гагарина, 35/1 в сторону жилого дома Максима Рыльского, 13.
Ремонт будут проводить в рамках инвестиционного проекта. По программе запланирована реконструкция трубопроводов протяженностью 411,3 погонных метров с привлечением специальной техники. Эти работы, утверждают в «БашРТС», позволят повысить качество теплоснабжения и герметичность труб благодаря применению пенополиуретановой изоляции. Это, считают специалисты, приведет к снижению аварийности на данном участке.
«БашРТС» попросили граждан с пониманием отнестись к ремонту и временным неудобствам, а также заранее планировать альтернативные пути объезда.
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