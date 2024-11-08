Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 15 ноября в уфимском Сипайлово из-за ремонта трубопровода перекроют улицу

В Уфе на пять дней перекроют улицу Максима Рыльского.
Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Сипайлово на пять дней перекроют улицу. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «БашРТС».

Организация проводит техническое перевооружение тепломагистрали № 35. С 11 по 15 ноября для проведения работ будет закрыта проезжая часть улицы Максима Рыльского от торгового павильона по Юрия Гагарина, 35/1 в сторону жилого дома Максима Рыльского, 13.

Ремонт будут проводить в рамках инвестиционного проекта. По программе запланирована реконструкция трубопроводов протяженностью 411,3 погонных метров с привлечением специальной техники. Эти работы, утверждают в «БашРТС», позволят повысить качество теплоснабжения и герметичность труб благодаря применению пенополиуретановой изоляции. Это, считают специалисты, приведет к снижению аварийности на данном участке.

«БашРТС» попросили граждан с пониманием отнестись к ремонту и временным неудобствам, а также заранее планировать альтернативные пути объезда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.