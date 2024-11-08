Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: рассказываем, какие игры посетить

Потом — 15 ноября — бело-синие встретятся с командой «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области. Начало в семь вечера. Также в Иркутске 20 ноября в 19.00 «Байкал-Энергия» померятся сноровкой с «Водником» из Архангельска. А на третий день после этой игры — 23 числа в 13.00 — иркутские хоккеисты будут бороться за победу в матче с ХК «Мурман» из Мурманска. После этого у иркутян будет серия выездных матчей.