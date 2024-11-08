Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: рассказываем, какие игры посетить

Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске среди команд Суперлиги стартовал в ноябре. Домашние матчи иркутская «Байкал-Энергия» в рамках первого этапа всероссийского турнира проведет в Ледовом дворце «Байкал». В субботу, 9 ноября, наши хоккеисты встретятся с ХК «Сибсельмаш» из Новосибирска. Об этом КП-Иркутск узнала в Федерации хоккея с мячом России.
Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: расписание в ноябре.
Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске среди команд Суперлиги начался с победы иркутского хоккейного клуба. Байкал-Энергия сыграла 6 ноября с ХК «Саяны» из Абакана. Матч закончился со счетом 12:1. Теперь поддержка болельщиков бело-синим нужна 9 числа.
— 9 ноября встречаемся с принципиальным соперником новосибирским «Сибсельмашем», — сообщается на официальном сайте ХК «Байкал-Энергия».
Игра начнется в 13.00 (здесь и далее время указано местное, т.е. иркутское — прим.авт.). В общем и целом, в ближайший месяц сибиряки могут посмотреть еще пять матчей в рамках чемпионата России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске в ледовом дворце «Байкал». Итак, 9 ноября встреча с «Сибсельмашем» из Новосибирска, а следующий матч запланирован на вторник, 12 числа. Это будет игра с ХК «Ак Барс-Динамо» из Казани. Начало в 19.00.
Потом — 15 ноября — бело-синие встретятся с командой «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области. Начало в семь вечера. Также в Иркутске 20 ноября в 19.00 «Байкал-Энергия» померятся сноровкой с «Водником» из Архангельска. А на третий день после этой игры — 23 числа в 13.00 — иркутские хоккеисты будут бороться за победу в матче с ХК «Мурман» из Мурманска. После этого у иркутян будет серия выездных матчей.
Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: расписание в январе 2025 года.
На домашний лед «Байкал-Энергия» вернется в январе. На сайте ледового дворца «Байкал» сообщается о том, что 9 января 2025 года бело-синие сразятся с ХК «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Это будет четверг, начало в 19.00.
Много дней на отдых у спортсменов не предвидится. Уже 15 января запланирована игра с кемеровским «Кузбассом». Время также — 19.00. 18 января в 13.00 иркутяне ждут на льду своих соперников из красноярского «Енисея».
Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: расписание в феврале 2025 года.
Четыре матча с участием иркутского клуба запланированы в ледовом дворце «Байкал» и в феврале. В гости к ХК «Байкал-Энергия» 11 февраля заглянет ульяновская «Волга». Рандеву назначено на 19.00. В это же время, но 14 февраля бело-синие встретятся с ХК «Старт» из Нижнего Новгорода.
19 февраля на льду «Байкала» снова будет жарко. Записывайте в свои ежедневники матч с кировской «Родиной» в 19.00. А вот 22 февраля спортсменам из Иркутска как никогда нужна будут поддержка своих болельщиков — в этот день «Байкал-Энергия» играет с московским «Динамо». Начало в 13.00.
После этих игр станет известно, кто же из команд, заявленных сейчас в турнирной таблице чемпионата по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, пройдет в плей-офф (второй этап чемпионата). Тогда же начнутся игры на выбывание. Финал чемпионата России намечен на 22 марта 2025 года.
Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: билеты Чемпионат России по хоккею с мячом 2024−2025 в Иркутске: билеты.