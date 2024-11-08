Школа в «Яблоневых садах» в Воронеже готова на 75 процентов

В Воронеже продолжается строительство школы в ЖК «Яблоневые сады» в Центральном районе. Образовательное учреждение рассчитано на 1575 мест. Строители на всех этажах здания укладывают напольное покрытие, выполняют шпаклевку стен с последующей окраской, параллельно завершается монтаж слаботочных и внутренних инженерных сетей. Готовность объекта составляет 75%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Воронежской области в пятницу, 8 ноября, и опубликовали свежие фото с объекта.