Школа в «Яблоневых садах» в Воронеже готова на 75 процентов

В Воронеже продолжается строительство школы в ЖК «Яблоневые сады» в Центральном районе. Образовательное учреждение рассчитано на 1575 мест. Строители на всех этажах здания укладывают напольное покрытие, выполняют шпаклевку стен с последующей окраской, параллельно завершается монтаж слаботочных и внутренних инженерных сетей. Готовность объекта составляет 75%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Воронежской области в пятницу, 8 ноября, и опубликовали свежие фото с объекта.
— Беспрецедентное строительство объектов социальной сферы в последние годы стало для Воронежа привычным. Во многом этому способствуют позиция губернатора Александра Гусева и активное участие региональной столицы в национальных проектах, — отметили в региональном министерстве.
Строительство школы ведется в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование». Ранее сообщалось, что на реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделят более 2 млрд рублей.
Образовательное учреждение рассчитано на 63 класса. Подрядчик обустроит площадки для проведения торжественных линеек и мероприятий, место для отдыха, зону подвижных игр, футбольное поле, высадит озеленение. Со стороны улицы Загоровского перед школой установят шумозащитный экран. Школу оснастят современным оборудованием.
Сейчас на объекте продолжаются возведение здания КПП, благоустройство территории. Завершаются работы по устройству фасада и установке ограждения по периметру школы. Объект планируют сдать к 2025 году.
В предстоящем году также планируют ввести в эксплуатацию школу № 45 на улице 9 Января. Старое здание школы было снесено, поскольку обследование выявило аварийное состояние части несущих конструкций.