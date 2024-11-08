В Перми предлагают переименовать улицы Сухобруса и Лесоводскую

Еще четырем улицам, которые появились в городе недавно и на сегодняшний день не имеют названия, предлагается присвоить имена основоположника русского лесоводства Александра Теплоухова, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, доктора химических наук Виктора Живописцева, создателя Института карстоведения и спелеологии Георгия Максимовича.