В Перми предлагают переименовать улицы Сухобруса и Лесоводскую

В Перми предложили переименовать улицы Сухобруса и Лесоводскую, а также присвоить имена четырем улицам без названия. Соответствующие предложения поступили в общественный совет по топонимике. Документ опубликован на сайте городской администрации.
Так, улицу Сухобруса в Дзержинском районе Перми предлагается назвать в честь ученого-палеогерпетолога и доктора биологических наук Петра Чудинова. Улице Лесоводской хотят присвоить имя профессора Пермского университета, первооткрывателя одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей Павла Преображенского.
Еще четырем улицам, которые появились в городе недавно и на сегодняшний день не имеют названия, предлагается присвоить имена основоположника русского лесоводства Александра Теплоухова, собирателя основных коллекций Пермской художественной галереи Николая Серебренникова, доктора химических наук Виктора Живописцева, создателя Института карстоведения и спелеологии Георгия Максимовича.
Кроме того, согласно документу, в Перми планируется переименовать остановочный пункт «Мясокомбинат», расположенный на улице Дзержинского. Остановке намерены новое название «Микрорайон Заимка».