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Новые автобусные рейсы запустят из Ростова-на-Дону в Луганск

Рейсы в Луганск откроют на автовокзале «Центральный» Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

С 10 ноября 2024 года новые рейсы начнут курсировать из автовокзала «Центральный» Ростова-на-Дону в Луганск. Об этом говорится на сайте транспортного узла.

Расписание автобусов выглядит следующим образом:

— отправление из Ростова в 12:40, прибытие в Луганск в 17:35;

— отправление из Ростова в 14:20, прибытие в Луганск в 19:15;

— отправление из Ростова в 00:30, прибытие в Луганск в 6:45.

Дополнительные остановки планируются в Свердловске и Краснодоне (Луганская область).

Пассажирам обещают комфортную поездку. В салонах транспорта установлены мягкие сидения, есть телевизор и кондиционер.