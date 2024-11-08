Новые автобусные рейсы запустят из Ростова-на-Дону в Луганск

С 10 ноября 2024 года новые рейсы начнут курсировать из автовокзала «Центральный» Ростова-на-Дону в Луганск. Об этом говорится на сайте транспортного узла.
Расписание автобусов выглядит следующим образом:
— отправление из Ростова в 12:40, прибытие в Луганск в 17:35;
— отправление из Ростова в 14:20, прибытие в Луганск в 19:15;
— отправление из Ростова в 00:30, прибытие в Луганск в 6:45.
Дополнительные остановки планируются в Свердловске и Краснодоне (Луганская область).
Пассажирам обещают комфортную поездку. В салонах транспорта установлены мягкие сидения, есть телевизор и кондиционер.