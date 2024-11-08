Экс-худруку омского «Пятого театра» Гриншпуну предложили новую работу

«Пишут артисты и режиссеры. Это очень поддерживает, и, конечно, строю планы на будущее. Позавчера я получил письмо от художественного руководителя с предложением поставить спектакль в одном из московских театров. Мечта — работать, а желание — выйти отсюда», — сообщил мужчина.
Гриншпун также поделился, какие книги предпочитает читать в библиотеке колонии.
«Недавно перечитал Льва Толстого “Война и мир”, люблю читать Ивана Бунина. Есть желание поставить одно произведение, но пока об этом рано говорить», — отметил Никита Гриншпун.
Напомним, что Никита Гриншпун несколько лет назад стал фигурантом двух уголовных дел. Суд вынес приговор — лет колонии строго режима со штрафом в 8,5 миллиона рублей и с конфискацией суммы взятки — 4,2 миллиона рублей и возмещением еще полутора миллионов рублей театру, в котором он поработал не один год.