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Лукашенко сказал, где надо хотя бы раз в жизни побывать каждому белорусу

Лукашенко назвал город, где нужно за жизнь побывать каждому белорусу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где надо раз в жизни побывать каждому белорусу, пишет БелТА.

Так, выступая в Полоцке на областном фестивале «Дажынкi-2024», Александр Лукашенко заявил, что в этом районном центре хотя бы раз в жизни необходимо побывать каждому белорусу.

Полоцк Лукашенко назвал сокровищницей белорусской земли и даже городом-музеем.

— В вашем прекрасном городе-музее, где каждый камень дышит историей, надо побывать хотя бы раз в жизни каждому белорусу, — прокомментировал президент.

Лукашенко подчеркнул, что именно в Полоцке 1200 лет назад начался многотрудный, тяжелейший путь белорусского народа к собственной государственности.

Но еще президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в Витебской области: «Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть».