Лукашенко сказал, где надо хотя бы раз в жизни побывать каждому белорусу

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где надо раз в жизни побывать каждому белорусу, пишет БелТА.
Так, выступая в Полоцке на областном фестивале «Дажынкi-2024», Александр Лукашенко заявил, что в этом районном центре хотя бы раз в жизни необходимо побывать каждому белорусу.
Полоцк Лукашенко назвал сокровищницей белорусской земли и даже городом-музеем.
— В вашем прекрасном городе-музее, где каждый камень дышит историей, надо побывать хотя бы раз в жизни каждому белорусу, — прокомментировал президент.
Лукашенко подчеркнул, что именно в Полоцке 1200 лет назад начался многотрудный, тяжелейший путь белорусского народа к собственной государственности.
Но еще президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в Витебской области: «Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть».