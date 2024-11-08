Розэ из BLACKPINK призналась, что ее лучшие песни были написаны в трудные времена

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Розэ заявила, что свои лучшие композиции она создала в самые тяжелые периоды своей жизни. Она также отметила, что ее предстоящий сольный альбом rosie отражает «сырые» и честные эмоции, о которых она раньше никогда не рассказывала.
«Это то, что мне больше всего нравится в творчестве: можно взять что-то не очень хорошее и превратить это во что-то прекрасное», — поделилась артистка в шоу Hot Ones.
Говоря же о работе в BLACKPINK, Розэ отметила, что одна из самых сильных сторон группы — ее трудовая этика. «Каждая из нас хочет для себя чего-то большего и каждый день усердно трудится», — сказала певица.
Дебютный сольный полноформатник исполнительницы увидит свет 6 декабря. Недавно Розэ рассказала, что на написание одного из треков ее вдохновили хейтеры.