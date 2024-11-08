Розэ из BLACKPINK призналась, что ее лучшие песни были написаны в трудные времена

Участница южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK Розэ заявила, что свои лучшие композиции она создала в самые тяжелые периоды своей жизни. Она также отметила, что ее предстоящий сольный альбом rosie отражает «сырые» и честные эмоции, о которых она раньше никогда не рассказывала.