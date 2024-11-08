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Парковка у торгового центра «Карамель» станет платной в Иркутске с 12 ноября

Помимо этого изменится схема движения.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Парковка около торгового центра «Карамель» в Иркутске станет платной с 12 ноября 2024. Об этом представители ТРЦ сообщили на своей странице в социальных сетях.

Авто можно оставить бесплатно лишь первый час, дальше придется платить по 50 рублей в час. При этом за потерю талона придется отдать пять тысяч рублей.

Платежные терминалы установили на выездах, наличными можно будет расплатиться только в терминале, который находится в тамбуре торгового центра.

— Также изменилась схема движения по парковке. Въезд на парковку только с улицы Партизанской (первый проезд по ходу движения в сторону Советской). Въезд через другие проезды запрещён, — написано в социальных сетях.

А выехать можно будет либо на Горную, либо на Партизанскую.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что эксперты провели опрос и выяснили, что лишь 14% жителей Приангарья ежедневно чувствую себя счастливыми, а это, кстати, самый низкий показатель по стране.