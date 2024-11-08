Нижегородцев предупреждают о новом способе мошенничества

Нижегородцев призывают не реагировать на звонки о смене страхового медицинского полиса на новый формат с QR-кодом. Полисы ОМС являются бессрочными, а замены требуют только при смене фамилии по заявлению, сообщается на странице территориального фонда ОМС Нижегородской области.
«Полис нового образца нижегородцам предлагают забрать в поликлиниках или заказать доставку курьером. Напоминаем, сейчас полис ОМС выдается в электронном виде (в виде штрих-кода, а не QR кода). В виде бумажной выписки полис можно запросить в страховой медицинской организации».
Ранее сообщалось, что лекции о кибермошенничестве для студентов (0+) начали проводить в Нижнем Новгороде.