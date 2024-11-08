Нижегородцев предупреждают о новом способе мошенничества

Нижегородцев призывают не реагировать на звонки о смене страхового медицинского полиса на новый формат с QR-кодом. Полисы ОМС являются бессрочными, а замены требуют только при смене фамилии по заявлению, сообщается на странице территориального фонда ОМС Нижегородской области.