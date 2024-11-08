Лукашенко сказал отстаивать и защищать всеми силами мир в Беларуси

В частности, на областном фестивале «Дажынкі-2024» в Полоцке Лукашенко подчеркнул, что Витебщина знаменита своей древней историей, природными красотами и традициями, которыми дорожат и которые приумножают жители региона. Но также белорусский президент указал на то, что Витебская область — еще и легендарный партизанский край, где бережно сохраняют память о героях, которые отстояли свободу и независимость Родины.