Лукашенко сказал отстаивать и защищать всеми силами мир в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами, передает БелТА.
В частности, на областном фестивале «Дажынкі-2024» в Полоцке Лукашенко подчеркнул, что Витебщина знаменита своей древней историей, природными красотами и традициями, которыми дорожат и которые приумножают жители региона. Но также белорусский президент указал на то, что Витебская область — еще и легендарный партизанский край, где бережно сохраняют память о героях, которые отстояли свободу и независимость Родины.
Также глава республики заметил, что сегодня это как никогда важно. И призвал всеми силами защищать мир и спокойствие в Беларуси.
— Мир и спокойствие на нашей земле, цену которым мы очень хорошо знаем и которые нужно всеми силами отстаивать и защищать, — сказал белорусский лидер.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где надо хотя бы раз в жизни побывать каждому белорусу.
Но еще президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в Витебской области: «Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть».