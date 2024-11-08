Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приемная мать в Башкирии лишила опекунов почти полмиллиона рублей

Жительница Башкирии украла у своих приемных детей 490 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Приемная мать из Мечетлинского района Башкирии стала фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В мае 2016 года женщина взяла в свою семью двоих приемных детей, которые каждый месяц получали социальные пособия. За весь 2023-й она потратила с их счетов более 490 тысяч рублей на личные цели, которые никак не связаны с обеспечением несовершеннолетних, в том числе на погашение кредита и переводы близким родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

— Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.