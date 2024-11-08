Приемная мать в Башкирии лишила опекунов почти полмиллиона рублей

Приемная мать из Мечетлинского района Башкирии стала фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В мае 2016 года женщина взяла в свою семью двоих приемных детей, которые каждый месяц получали социальные пособия. За весь 2023-й она потратила с их счетов более 490 тысяч рублей на личные цели, которые никак не связаны с обеспечением несовершеннолетних, в том числе на погашение кредита и переводы близким родственникам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».
— Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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