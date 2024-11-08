Приемная мать в Башкирии лишила опекунов почти полмиллиона рублей

В мае 2016 года женщина взяла в свою семью двоих приемных детей, которые каждый месяц получали социальные пособия. За весь 2023-й она потратила с их счетов более 490 тысяч рублей на личные цели, которые никак не связаны с обеспечением несовершеннолетних, в том числе на погашение кредита и переводы близким родственникам.