В Иркутской области будут развивать многоборье Готов к труду и обороне

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с президентом региональной федерации многоборья Готов к труду и обороне Виктором Кузьминым. Обсуждалось развитие данного вида спорта в Приангарье.
Отметим, что ГТО в прошлом году было признано официальным видом спорта в России. А в сентябре этого года при областном министерстве спорта была аккредитована и соответствующая федерация.
— Правительством Приангарья оказывается содействие в развитии данного вида спорта на территории нашего региона. Уверен, что впереди у федерации большие планы по развитию многоборья ГТО в регионе, есть проекты и возможности для их реализации, — отметил Игорь Кобзев.
Местные спортсмены уже успели проявить себя: сборная Приангарья успешно выступила на нескольких соревнованиях федерального уровня. Например, на спортивном фестивале «Техноспорт Первых», который проходил в начале года в Грозном, наши ребята занят первое общекомандное место. Проводятся соревнования по ГТО и на территории региона. По словам Виктора Кузьмина, сейчас федерация разрабатывает план мероприятий на 2025 год.
Обсуждалась на встрече и тема подготовки квалифицированных кадров для пополнения тренерского состава — тогда можно будет открывать соответствующие отделения в местных спортивных школах.
Ближайшее крупное событие в этом виде спорта состоится в Иркутске в декабре. Это будет второй открытый кубок Иркутской области по многоборью ГТО «Вызов Сибири». Участвовать в нем будут атлеты не только из Приангарья, но и из других регионов страны.