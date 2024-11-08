В Иркутской области будут развивать многоборье Готов к труду и обороне

Ближайшее крупное событие в этом виде спорта состоится в Иркутске в декабре. Это будет второй открытый кубок Иркутской области по многоборью ГТО «Вызов Сибири». Участвовать в нем будут атлеты не только из Приангарья, но и из других регионов страны.