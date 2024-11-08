Омичи стали жертвами укусов белок и диких лис

В ведомстве также отметили, что в 11 районах области с начала года было зафиксировано 17 случаев бешенства у животных. В основном инфекцию переносят лисы и кошки — по 29% соответственно, собаки — 24%, енотовидные собаки — 12%, все другие животные — еще 6%.