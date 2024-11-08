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Омичи стали жертвами укусов белок и диких лис

Всего с начала года дикие животные покусали 3757 местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года 3757 омичей стали жертвами укусов и оцарапывания диких животных. По информации регионального Роспотребнадзора, в самом Омске горожане чаще всего жалуются на укусы белок.

Всего в регионе дикими животными было нанесено 253 травмы. В самом Омске среди 211 таких случаев порядка 141 — укусы белок.

В ведомстве также отметили, что в 11 районах области с начала года было зафиксировано 17 случаев бешенства у животных. В основном инфекцию переносят лисы и кошки — по 29% соответственно, собаки — 24%, енотовидные собаки — 12%, все другие животные — еще 6%.

Ранее мы писали, что в Омской области в двух районах ввели карантин из-за заражения котов бешенством.