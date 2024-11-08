Власти Ростова назвали причину очередей из пассажиров на Западном развороте

Власти Ростова-на-Дону отметили недовыпуск автобусов на маршрутах, курсирующих в направлении от Западного разворота на улице Московской в сторону ЗЖМ.
— Остановка рядом с Центральным рынком — крупный пересадочный узел с пассажирооборотом более 9 тысяч человек в сутки. Сейчас выпуск автобусов на маршрутах (№ 4, 6, 6а, 8, 15, 16, 16а, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71) составляет 75% от плана, — сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в городской администрации.
В мэрии подчеркнули, что департамент транспорта донской столицы контролирует ситуацию. За движением автобусов следят с использованием системы ГЛОНАСС.
— По всем фактам недовыпуска в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции. Ведется претензионная работ, — рассказали власти.
Напомним, ранее глава ростовского дептранса Вадим Шкабарня отметил, что на Западном развороте останавливаются более десяти маршрутов, при этом основной поток пассажиров отмечается около 18−19 часов.