Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова назвали причину очередей из пассажиров на Западном развороте

Очереди из пассажиров на автобусы в районе Западного разворота объяснили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону отметили недовыпуск автобусов на маршрутах, курсирующих в направлении от Западного разворота на улице Московской в сторону ЗЖМ.

— Остановка рядом с Центральным рынком — крупный пересадочный узел с пассажирооборотом более 9 тысяч человек в сутки. Сейчас выпуск автобусов на маршрутах (№ 4, 6, 6а, 8, 15, 16, 16а, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71) составляет 75% от плана, — сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что департамент транспорта донской столицы контролирует ситуацию. За движением автобусов следят с использованием системы ГЛОНАСС.

— По всем фактам недовыпуска в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции. Ведется претензионная работ, — рассказали власти.

Напомним, ранее глава ростовского дептранса Вадим Шкабарня отметил, что на Западном развороте останавливаются более десяти маршрутов, при этом основной поток пассажиров отмечается около 18−19 часов.