Лукашенко получил боевой меч времен Всеслава Чародея в Полоцке

Известно, что из всех представителей полоцкой княжеской династии самым великим правителем был именно Всеслав Брячиславич, правивший в 1044—1101 годы. Князя прозвали Чародеем из-за его политической мудрости и умения побеждать в самых сложных обстоятельствах. Кроме того, именно во времена его правления Полоцкое княжество достигло наивысшего могущества. Современники считали, что князь мог превращаться в волка, который у славян считался покровителем воинов, чтобы в таком обличии осматривать и оберегать от неприятелей свои владения.