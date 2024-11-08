Лукашенко получил боевой меч времен Всеслава Чародея в Полоцке

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Полоцке получил в подарок боевой меч времен Всеслава Чародея, сообщает БелТА.
Так, на областном фестивале «Дажынкі-2024» в Полоцке Лукашенко была подарена реплика боевого меча времен князя Всеслава Чародея. Отмечается, что белорусскому президенту преподнесли меч на шкуре волка в качестве символа власти и мужества.
Известно, что из всех представителей полоцкой княжеской династии самым великим правителем был именно Всеслав Брячиславич, правивший в 1044—1101 годы. Князя прозвали Чародеем из-за его политической мудрости и умения побеждать в самых сложных обстоятельствах. Кроме того, именно во времена его правления Полоцкое княжество достигло наивысшего могущества. Современники считали, что князь мог превращаться в волка, который у славян считался покровителем воинов, чтобы в таком обличии осматривать и оберегать от неприятелей свои владения.
Также меч исторически всегда был символом не только власти и военного могущества, но и защиты жителей княжества от врагов. А шкура волка была элементом одежды воинов. Да и сам Всеслав Чародей в искусстве и литературных произведениях всегда изображен с волчьей шкурой, как и на памятнике в Полоцке.
Боевой меч вручили Лукашенко на шкуре волка. Фото: БелТА.
При создании меча, который подарили Александру Лукашенко использовали только характерные для Средневековья технологии: кузнечная сварка, ковка, тиснение, воронение. Меч инкрустировали бронзой и дамаскировали проволокой. Он выполнен из железа, мореного дуба, бронзы и кожи. Длина меча в ножнах составляет 101 сантиметр, а его вес полтора килограмма.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где надо хотя бы раз в жизни побывать каждому белорусу.
Также Лукашенко сказал отстаивать и защищать всеми силами мир в Беларуси.
Но еще президент раскритиковал ситуацию в Витебской области: «Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть».