В Омске картофель подорожал на рекордные 42%

Издание «Ом1» со ссылкой на ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг» сообщает, что цена картофеля с января 2024 года выросла на 42%.
Аналитики сообщают, что ещё в октябре этого года килограмм картошки можно было купить за 31,55 рубля. За месяц картошка подорожала на 6,5%. Однако, в Омской области цены на картошку ниже на 10,33%, чем по СФО.
Ранее мы сообщали, что цены на ряд популярных у омичей лекарств выросли за последний год. В частности, за год на 15,4 процента подорожал активированный уголь и теперь 10 таблеток стоят 16,53 рубля. На популярный аспирин цена за год поднялась на четверть, теперь 10 таблеток можно купить за 15,15 рублей. Подорожала и известная всем но-шпа.