В Омске картофель подорожал на рекордные 42%

Ранее мы сообщали, что цены на ряд популярных у омичей лекарств выросли за последний год. В частности, за год на 15,4 процента подорожал активированный уголь и теперь 10 таблеток стоят 16,53 рубля. На популярный аспирин цена за год поднялась на четверть, теперь 10 таблеток можно купить за 15,15 рублей. Подорожала и известная всем но-шпа.