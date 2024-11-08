Названы города и районы Башкирии с самой высокой рождаемостью

Так, в прошлом году в регионе родилось 35 388 детей. Показатель рождаемости в расчёте на
1000 человек населения составил 8,7.
Больше всего младенцев в 2023 году родилось в Уфе — 10 226. Показатель рождаемости в башкирской столице в расчете на 1000 человек населения составил 8,6.
Между тем самый высокий показатель рождаемости в городских округах Башкирии, по данным статистиков, наблюдается в Нефтекамске — 9,9 на тысячу человек населения. На условном втором месте Сибай и Октябрьский — 9,2. Затем следует Уфа (8,6) и Стерлитамак (8,3). Замыкает пятерку лучших по рождаемости городских округов республики — Кумертау (7,0).
Самый высокий показатель рождаемости в прошлом году среди муниципальных районов Башкирии зафиксирован в Баймаке — 14,9 на 1000 человек населения, в Бурзянском районе — 13,8 и в сельских поселениях Белорецкого района — 12. В Баймакском районе республики этот показатель равен 12,1; в Архангельском — 11,7; в Абзелиловском — 11,3; в Зианчуринском и Кигинском районах — 10,5 на 1000 человек населения.