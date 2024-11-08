Названы города и районы Башкирии с самой высокой рождаемостью

Самый высокий показатель рождаемости в прошлом году среди муниципальных районов Башкирии зафиксирован в Баймаке — 14,9 на 1000 человек населения, в Бурзянском районе — 13,8 и в сельских поселениях Белорецкого района — 12. В Баймакском районе республики этот показатель равен 12,1; в Архангельском — 11,7; в Абзелиловском — 11,3; в Зианчуринском и Кигинском районах — 10,5 на 1000 человек населения.