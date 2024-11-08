Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде

Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК РФ.
Жильцы в течение 16 лет жалуются на неудовлетворительное состояние дома № 5 по улице Коломенской в Автозаводском районе из-за наличия трещин.
Дом был построен в 1959 году. В ноябре 2024 года в одной из квартир обрушилась стена. Из-за того, что в тот момент в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. Несмотря на неоднократные обращения жителей в различные инстанции, аварийным дом так и не признали.
Следователями СУ СК России по Нижегородской области по данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. РФ.
Напомним, специалисты проведут экспертизу треснувшего дома на улице Коломенской в Нижнем Новгороде.