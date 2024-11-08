Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде

Дом был построен в 1959 году. В ноябре 2024 года в одной из квартир обрушилась стена. Из-за того, что в тот момент в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. Несмотря на неоднократные обращения жителей в различные инстанции, аварийным дом так и не признали.