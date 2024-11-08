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Бастрыкин заинтересовался треснувшим домом на Коломенской в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав жителей ветхого дома на улице Коломенской в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Жильцы в течение 16 лет жалуются на неудовлетворительное состояние дома № 5 по улице Коломенской в Автозаводском районе из-за наличия трещин.

Дом был построен в 1959 году. В ноябре 2024 года в одной из квартир обрушилась стена. Из-за того, что в тот момент в квартире никого не было, обошлось без пострадавших. Несмотря на неоднократные обращения жителей в различные инстанции, аварийным дом так и не признали.

Следователями СУ СК России по Нижегородской области по данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК. РФ.

Напомним, специалисты проведут экспертизу треснувшего дома на улице Коломенской в Нижнем Новгороде.

СК