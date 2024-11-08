МЧС предупредило жителей Башкирии о ледяном дожде и сильном ветре

Завтра, 9 ноября, в Башкирии ожидаются ледяной дождь и сильный ветер. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В эту субботу, согласно прогнозам, будет снегопад, переходящий в дождь. В некоторых районах — ледяной дождь и гололед, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица.
МЧС предупреждает о порывах ветра до 15−20 метров в секунду, местами они будут достигать 25−27 м/с. Температура воздуха будет на уровне −2,-7 °, в юго-восточных районах — до −12°, днем — −2,+3°.
В чрезвычайном ведомстве призвали завтра не отпускать детей на улицу одних. При сильном ветре специалисты рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередач и деревьев.
— Для парковки автомобиля выберите безопасное место. При движении на транспорте будьте крайне осторожны и снизьте скорость! Увеличьте дистанцию перед впереди едущим автомобилем, не забывайте пристегиваться. Заранее притормаживайте перед сложным участком или поворотом. При обгоне удостоверьтесь в безопасности маневра. Берегите себя! — заявили в экстренной службе.
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