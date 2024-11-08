МЧС предупредило жителей Башкирии о ледяном дожде и сильном ветре

— Для парковки автомобиля выберите безопасное место. При движении на транспорте будьте крайне осторожны и снизьте скорость! Увеличьте дистанцию перед впереди едущим автомобилем, не забывайте пристегиваться. Заранее притормаживайте перед сложным участком или поворотом. При обгоне удостоверьтесь в безопасности маневра. Берегите себя! — заявили в экстренной службе.