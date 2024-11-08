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Калининградцы рассказали о подорожании проезда в междугородних автобусах

Например, до Черняховска билет теперь стоит 315 рублей вместо 300 рублей, как прежде.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области подорожал проезд в межмуниципальных автобусах. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы, которые о подорожании узнали, расплачиваясь сегодня, 8 ноября, в кассе автовокзала.

— Я покупал билет до Черняховска, который стоил 300 рублей. Теперь он стоит 315 рублей. В кассе сказали, что цена повысилась с 7 ноября, — рассказал калининградец Олег.

По его словам, повышение цены на вокзале пояснили инициативой перевозчика.

На сайте автовокзала Калининграда информации об изменении тарифов нет.