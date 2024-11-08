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Таможня Литвы усиливает контроль на границе с 11ноября — что ждать белорусам

Белорусов предупредили об усилении контроля на границе Литвы с 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Таможня Литвы с 11 ноября усиливает контроль за вывозом товаров из страны, сообщает пресс-служба литовского ведомства.

Как отмечает таможня Литвы, усиленному контролю будут подвергаться товары из так называемой группы риска, которые вывозятся с территории Евросоюза.

— Особое внимание будет уделяться экспорту электронных товаров, таких как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты, — прокомментировали в пресс-службе.

Речь идет о товарах, которые подпадают под действие санкционного регулирования. В том числе, в этом перечне — медико-диагностическое оборудование, экспорт различных механизмов, их частей и аналогичных товаров, иной продукции двойного назначения.

Отмечается, что все такие товары будут подлежать более строгому контролю в погранпунктах, сопредельных с белорусскими.

Тем временем Белстат сообщил, машина есть в собственности каждого третьего белоруса. Также более 50% новых машин белорусов произведены в Беларуси.