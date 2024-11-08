Актер Владимир Селиванов перечислил любимые места в Петербурге

Актер и музыкант Владимир Селиванов, наиболее известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», заявил в интервью изданию «Петербург2», что хотел бы пожить в Петербурге. Также артист перечислил самые любимые и романтичные места города на Неве.
Впервые Владимир Селиванов побывал в Северной столице в школьные годы.
Больше всего тогда меня поразили Петергоф и подземные фонтанчики, которые включаются и обливают людей, когда к ним подходишь, а на самом деле там сидят люди на лавочке и дразнят прохожих, включая воду в фонтанах.
В настоящее время артист из-за своей загруженности реже стал приезжать в Петербург, но очень рад, когда оказывается в городе ради концертов. Чаще он останавливается в гостинице «Гельвеция» на улице Марата, откуда гуляет до «Пяти углов».
Также Владимир Селиванов обязательно заходит в магазин виниловых пластинок рядом с улицей Марата, а из заведений его последний раз впечатлил ресторан BIRCH с молекулярной кухней. В целом, Северная столица вдохновляет актера еще с детства.
Безусловно, Петербург не может не вдохновлять — это культурная столица России, с музейным фондом от Кунсткамеры до Эрмитажа. Также у меня с Петербургом связано много теплых детских воспоминаний. Я люблю гулять по Дворцовой площади. И еще, мне очень нравится «Севкабель Порт» — там часто проходили съемки, и это действительно атмосферное место.
Кроме того, Петербург для Владимира Селиванова более спокойный по сравнению с Москвой. В городе на Неве его привлекают люди — доброжелательные и не меркантильные.