Актер Владимир Селиванов перечислил любимые места в Петербурге

Безусловно, Петербург не может не вдохновлять — это культурная столица России, с музейным фондом от Кунсткамеры до Эрмитажа. Также у меня с Петербургом связано много теплых детских воспоминаний. Я люблю гулять по Дворцовой площади. И еще, мне очень нравится «Севкабель Порт» — там часто проходили съемки, и это действительно атмосферное место.