В Волгограде на выходных закроют перекрёсток у ТРК «Мармелад»

По информации мэрии, ограничения необходимы для завершения строительства новой дороги.
Отметим, временная схема автомобильного движения будет действовать с 6:00 субботы, 9 ноября, до 24:00 воскресенья, 10 ноября.
9 ноября в Дзержинском районе Волгограда изменится схема автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», власти запретят проезд по перекрёстку ул. Расула Гамзатова и ул. Покрышкина.
По информации мэрии, ограничения необходимы для завершения строительства новой дороги.
Отметим, временная схема автомобильного движения будет действовать с 6:00 субботы, 9 ноября, до 24:00 воскресенья, 10 ноября.