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В Волгограде на выходных закроют перекрёсток у ТРК «Мармелад»

9 ноября в Дзержинском районе Волгограда изменится схема автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», власти запретят проезд по перекрёстку ул. Расула Гамзатова и ул. Покрышкина.

По информации мэрии, ограничения необходимы для завершения строительства новой дороги.

Отметим, временная схема автомобильного движения будет действовать с 6:00 субботы, 9 ноября, до 24:00 воскресенья, 10 ноября.