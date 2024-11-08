Новорожденную девочку весом менее 1,5 кг спасли в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону медики выходили девочку, которая при рождении весила 1400 граммов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.
Малышка появилась на свет 31 мая. Роды были тяжелыми и сложными, они длились больше 5 часов. Сначала за состоянием новорожденной следили в областном перинатальном центре. Потом с девочкой занимались сотрудники педиатрического отделения детской городской поликлиники № 4.
— Сейчас благодаря опытным врачам малышка весит уже 6600 граммов и находится полностью на грудном вскармливании, — отметили в минздраве Ростовской области.
Девочка чувствует себя хорошо, развивается вместе со сверстниками и даже получила допуск к вакцинации. При этом она пока остается на диспансерном наблюдении и проходит углубленную реабилитацию в детской областной больнице.