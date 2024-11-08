В выходные в Сочи потеплеет до +20 градусов

Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани 8 ноября воздух прогреется до +15 градусов. В Краснодарском крае осадков не ожидается. Ветер 4−9 м/с с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха +11… +15 градусов. В горах прогреется до +1… +6 градусов.