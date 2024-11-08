В выходные в Сочи потеплеет до +20 градусов

В выходные в Сочи и Сириусе потеплеет до +20 градусов, сообщает Сочинский Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в выходные 9 и 10 ноября и в первой половине следующей недели ожидаются благоприятные погодные условия.
На побережье воздух прогреется ночью до +10 градусов, а в дневные часы до +18…+20.
В Красной Поляне днем прогнозируется 15−17 градусов тепла.
Снежный покров в горах установился с отметок 800−1000 метров над уровнем моря, в предстоящие теплые дни он будет подтаивать.
Температура морской воды остается около отметки +17 градусов.
Ранее «АиФ-Юг» писал — на Кубани 8 ноября воздух прогреется до +15 градусов. В Краснодарском крае осадков не ожидается. Ветер 4−9 м/с с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха +11… +15 градусов. В горах прогреется до +1… +6 градусов.