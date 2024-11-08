Более 140 омичей пострадали от укусов белок

В омском Роспотребнадзоре рассказали о случаях нападения животных на людей. За девять месяцев 2024 года в Омской области зафиксировано 3 757 случаев укусов и оцарапываний животными, из которых 253 травмы нанесены дикими животными.
Особое внимание ведомство уделяет ситуации в Омске, где зарегистрировано 211 случаев укусов. Примечательно, что в 70% омичей пострадали от белок — это около 147 жителей.
Кроме того, в регионе подтвердили 17 случаев бешенства среди животных, основными источниками которого стали лисы и кошки (по 29%), а также собаки (24%). Случаи бешенства также отмечены у енотовидных собак и других животных. В зоне риска заражения оказался 41 человек.
Специалисты напоминают, что бешенство — смертельная инфекция, которую можно предотвратить, но нельзя вылечить. Заражение происходит через укусы, царапины и попадание слюны животного на повреждённую кожу или слизистые.