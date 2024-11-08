Более 140 омичей пострадали от укусов белок

Кроме того, в регионе подтвердили 17 случаев бешенства среди животных, основными источниками которого стали лисы и кошки (по 29%), а также собаки (24%). Случаи бешенства также отмечены у енотовидных собак и других животных. В зоне риска заражения оказался 41 человек.