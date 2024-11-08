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В Челябинске вода из-под крана может позеленеть

Челябинцам рассказали, что делать, если водопроводная вода позеленеет.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске собираются проверить теплосети с помощью зеленого красителя.

11 и 12 ноября в воду, которая поступает в батареи, добавят специальный окрашивающий состав. Он безопасен для людей и обычно используется для придания приятного оттенка воде в аквариумах или моющим средствам.

В норме зеленую воду горожане увидеть не должны. Но если где-то протекают трубы, появятся зеленые лужи. А если позеленеет вода из крана, — явно неисправен бойлер, и водопроводная вода смешивается с той, что отапливает дома.

Как уточнили в «УСТЭК-Челябинск», проверку будут проводить в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

Если водопроводная вода позеленеет, горожанам нужно сообщить в управляющую компанию.

А тех, кто заметил ярко-зеленые лужи на улице, просят рассказать о них по телефону диспетчерской 246−40−00.

ЖКХ