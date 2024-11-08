В Челябинске вода из-под крана может позеленеть

В Челябинске собираются проверить теплосети с помощью зеленого красителя.
11 и 12 ноября в воду, которая поступает в батареи, добавят специальный окрашивающий состав. Он безопасен для людей и обычно используется для придания приятного оттенка воде в аквариумах или моющим средствам.
В норме зеленую воду горожане увидеть не должны. Но если где-то протекают трубы, появятся зеленые лужи. А если позеленеет вода из крана, — явно неисправен бойлер, и водопроводная вода смешивается с той, что отапливает дома.
Как уточнили в «УСТЭК-Челябинск», проверку будут проводить в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.
Если водопроводная вода позеленеет, горожанам нужно сообщить в управляющую компанию.
А тех, кто заметил ярко-зеленые лужи на улице, просят рассказать о них по телефону диспетчерской 246−40−00.