В Ростове без тепла остались 23 многоэтажки

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. В донской столице 23 многоэтажки остались без тепла из-за дефекта теплотрассы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.