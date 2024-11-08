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В Ростове без тепла остались 23 многоэтажки

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. В донской столице 23 многоэтажки остались без тепла из-за дефекта теплотрассы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Источник: Don24.ru

«В связи с дефектом теплотрассы в пер. Газетном, 95, прекращено теплоснабжение 23 МКД», — написал Сергей Сизиков.

На месте работает ООО «РТС». Ориентировочно, работы должны быть завершены сегодня до 18:00.

ЖКХ