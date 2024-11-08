Новосибирцы рассказали, что делает их счастливыми

Каждый день ощущают себя счастливыми 22% новосибирцев, 16% испытывают приятные чувства несколько раз в неделю, 4% — минимум раз в неделю, 30% — лишь время от времени. А 28% жителей региона не испытывали счастья очень давно.
— Отвечая на вопрос, что же делает их счастливыми, 55% опрошенных жителей Новосибирской области назвали общение с близкими и родными людьми, 53% — путешествия и отдых, 49% — ощущение себя здоровым, — выяснили аналитики hh.ru.
Также новосибирцам доставляет удовольствие повышение зарплаты, прогулки и карьерные достижения. А 9% опрошенных постеснялись раскрывать свой секрет счастья — у них есть увлечение, о котором они не хотели бы рассказывать.