Российский баланс парниковых газов улучшился больше чем на треть

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Российской системы климатического мониторинга уточнили объемы антропогенных выбросов и поглощений парниковых газов на территории страны. Нетто-баланс улучшился более чем на треть, сообщила пресс-служба научного консорциума «Антропогенные выбросы: кадастр».
«Согласно новым данным, поглощающая способность российских экосистем за 1990−2022 годы теперь составляет 1,23 млрд т СО2-экв. Кроме того, ученые уточнили более, чем на 80 млн т выбросы в энергетическом, промышленном секторах, в сельском хозяйстве и переработке отходов. Это соответствует экономии более, чем 4 триллионов рублей для нашей экономики», — говорится в сообщении.
При этом, если сравнивать цифры последнего кадастра, переданного в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, то в среднем данные кадастра изменились в сторону сокращения на 680 млн т СО2-экв в год за период 2010—2021.
Новые данные по запасам древесины получены на основе спутниковых данных, также уточнены площади гибели лесов от ежегодных пожаров, учтены такие участки леса как редины и добавлены в учет труднодоступные леса, в которых начали проводить мероприятия по охране и защите. Все это позволило уточнить значения поглощения на сотни миллионов тонн СО2-экв. по сравнению с предыдущим кадастром.
«Все модели, формулы и расчеты подкреплены объективными данными — в них закладываются информация, собираемая на огромных пространствах нашей страны. С учетом перспектив дальнейшего развития Российской системы климатического мониторинга до 2030 года, можно утверждать, что она позволит уточнить множество данных по различным экосистемам на суше, морях и океанах. То, что российские экосистемы больше поглощают парниковых газов, — это не просто цифра, а новые научные знания, которые помогут переоценить глобальный цикл парниковых газов», — отметили в пресс-службе.
В уточнении возможностей природных систем поглощать парниковые газы и в разработке новых суверенных коэффициентов выбросов, по которым велись расчеты, принимали участие более 800 российских ученых. Представители науки приглашают международных экспертов в российский павильон на предстоящей 11−22 ноября конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, где будут представлены результаты работы двухлетней работы Российской системы климатического мониторинга и их отражение в национальном кадастре антропогенных выбросов. 12 ноября директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Анна Романовская представит новую российскую методику и результаты ее применения.
О кадастре.
Кадастр антропогенных выбросов — отчетный документ, предоставляемый страной в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Содержит данные о балансе парниковых газов, на основе которых принимаются дальнейшие решения по предотвращению глобального потепления на уровне стран. Кадастр готовится за период минус два года: в 2024 году предоставляются данные за 1990−2022 год.