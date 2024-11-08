Российский баланс парниковых газов улучшился больше чем на треть

«Все модели, формулы и расчеты подкреплены объективными данными — в них закладываются информация, собираемая на огромных пространствах нашей страны. С учетом перспектив дальнейшего развития Российской системы климатического мониторинга до 2030 года, можно утверждать, что она позволит уточнить множество данных по различным экосистемам на суше, морях и океанах. То, что российские экосистемы больше поглощают парниковых газов, — это не просто цифра, а новые научные знания, которые помогут переоценить глобальный цикл парниковых газов», — отметили в пресс-службе.