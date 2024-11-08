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На две недели в Уфе частично ограничат движение по улице Сосновая

В Уфе до 25 ноября закроют участок улицы Сосновая.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на две недели закроют участок улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 11 по 25 ноября будет ограничено движение по двум полосам дороги улицы Сосновой в деревне Мармылево возле примыкания к дороге Дема-Затон. Ограничительные меры связаны с устройством переходно-скоростных полос и проведением работ с инженерными сетями.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.

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