На две недели в Уфе частично ограничат движение по улице Сосновая

В Уфе на две недели закроют участок улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 11 по 25 ноября будет ограничено движение по двум полосам дороги улицы Сосновой в деревне Мармылево возле примыкания к дороге Дема-Затон. Ограничительные меры связаны с устройством переходно-скоростных полос и проведением работ с инженерными сетями.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.
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