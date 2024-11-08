Татарстанцев предупредили о гололеде и сильном ветре в субботу

В ночные и утренние часы на севере и востоке республики прогнозируется гололед, на дорогах — сильная гололедица.
Ночью и днем возможны усиления ветра, порывы будут достигать 15−20 м/с. Синоптики уточняют, что непогода затронет и Казань.
Завтра, 9 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.
В ночные и утренние часы на севере и востоке республики прогнозируется гололед, на дорогах — сильная гололедица.
Ночью и днем возможны усиления ветра, порывы будут достигать 15−20 м/с. Синоптики уточняют, что непогода затронет и Казань.