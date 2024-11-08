Иркутская область получит средства на расширенный неонатальный скриниг

В Приангарье проект действует с 2023 года. До этого новорожденных проверяли лишь по пяти показателям, тогда как теперь есть возможность выявить 36 наследственных и орфанных (редкой формы) заболеваний. Отмечается, что подобные обследования у малышей проводятся менее чем в десяти странах мира.