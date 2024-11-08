Иркутская область получит средства на расширенный неонатальный скриниг

Более 15 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено в Иркутскую область для проведения расширенного неонатального скринига: такое обследование новорожденных позволяет выявить врожденные заболевания в первые дни жизни. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего на эти цели в регионы будет направлено около 770 миллионов рублей.
Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов пояснил, что благодаря поддержке госбюджета показатель по таким обследования, установленный на 2024 год, будет выполнен не менее чем на 95%. Важность такого обследования заключается в наиболее ранней, еще до каких-либо проявлений, постановке диагноза.
— За три квартала в Иркутской области обследовали 16830 новорождённых на 36 наследственных заболеваний, — сказал Андрей Модестов.
В Приангарье проект действует с 2023 года. До этого новорожденных проверяли лишь по пяти показателям, тогда как теперь есть возможность выявить 36 наследственных и орфанных (редкой формы) заболеваний. Отмечается, что подобные обследования у малышей проводятся менее чем в десяти странах мира.