OBLADAET и BATO выпустили клип на сингл OVERDOZE

Хип-хоп-исполнители OBLADAET и BATO представили видео на совместную композицию OVERDOZE. Песня в стиле трэп посвящена превосходству музыкантов над оппонентами, которые не владеют техникой рэпа и вообще «MC с конвейера».
В черно-белом ролике артисты читают на подземной парковке и в неких технических помещениях. Съемка часто ведется с верхней точки, стилизуя клип под видео с камер наблюдения.
Ранее OBLADAET выпустил фит с французским рэпером Enzo From The Block и ролик на него. Тем временем BATO отметился в дебютном альбоме рэпера Fardi «Апшерон», о котором мы подробно рассказывали здесь.