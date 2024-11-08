Челябинская область вновь в плену у снежной бури

С 9 на 10 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, также шквалистый ветер до 25 метров в секунду, с метелями и снежными заносами. На дорогах будет сильный гололед, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росавтодора.
Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. В связи с гололедицей на дорогах возможны существенные заторы, прогнозируют госавтоинспекторы. Водителей просят, по возможности, отказаться от поездок в ближайшие дни до наступления более благоприятных условий.
Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы переведены на усиленный режим работы и готов прийти на помощь в любую минуту.