Речные перевозки между Самарой и Ширяево прекратили с 6 ноября

Со среды, 6 ноября 2024 года, в Самарской области речные суда завершили свое движение еще по одному направлению. Речь идет о маршруте из Самары до села Ширяево.
«Уважаемые пассажиры! С 6 ноября 2024 года закрывается остановочный пункт Ширяево», — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
В настоящее время продолжается движение теплоходов по маршруту Самара — Рождествено. Суда отправляются из областной столицы ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00 (Проран), 10:00 (П), 12:00,14:00 (П), 16:00, 17:30, 19:00 (П), 21:00. Из Рождествено до Самары они отходят в 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 11:00, 13:00 (П), 15:00,16:45, 18:15 (П), 20:00.
Кроме того, на этом маршруте также осуществляется грузопассажирская переправа на пароме.