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Чем опасны вейпы, которые хотят запретить в Беларуси

Вейпы так же вредны, как и обычные сигареты. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Сергей Красный, сообщает﻿ «СБ. Беларусь сегодня».

По словам онколога, в 2018 году ученые провели большое эпидемиологическое исследование. В нем задействовали данные 22 тыс. курильщиков вейпов. Оказалось, что вейпы не менее вредны, чем сигареты. У курильщиков этих устройств выше риск заболеть раком легких, дыхательных путей, пищевода и желудка.

Курение вейпов влияет и на заболеваемость сахарным диабетом.

По словам медика, в состав смесей для вейпов входят полисахариды, большое количество ароматизаторов, этиленгликоль. Они могут приводить к обструктивной болезни легких.

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