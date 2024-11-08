Чем опасны вейпы, которые хотят запретить в Беларуси

По словам онколога, в 2018 году ученые провели большое эпидемиологическое исследование. В нем задействовали данные 22 тыс. курильщиков вейпов. Оказалось, что вейпы не менее вредны, чем сигареты. У курильщиков этих устройств выше риск заболеть раком легких, дыхательных путей, пищевода и желудка.