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Рейс до Бодайбо задержали в Иркутске на два дня из-за непогоды

Лайнер отправится по маршруту 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажирский самолет не смог вылететь из Иркутска до Бодайбо из-за непогоды. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс перенесли на 10 ноября 2024. Лайнер отправится по запланированному маршруту в 7:30.

— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проконтролируют, чтобы людей обеспечили питанием и временным жильем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что парковка около торгового центра «Карамель» в Иркутске станет платной с 12 ноября 2024. Авто можно оставить бесплатно лишь первый час, затем придется отдавать по 50 рублей.