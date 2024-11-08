Рейс до Бодайбо задержали в Иркутске на два дня из-за непогоды

Пассажирский самолет не смог вылететь из Иркутска до Бодайбо из-за непогоды. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс перенесли на 10 ноября 2024. Лайнер отправится по запланированному маршруту в 7:30.
— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Правоохранители проконтролируют, чтобы людей обеспечили питанием и временным жильем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что парковка около торгового центра «Карамель» в Иркутске станет платной с 12 ноября 2024. Авто можно оставить бесплатно лишь первый час, затем придется отдавать по 50 рублей.